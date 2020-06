Última hora del coronavirus: España abrirá las fronteras a los países Schengen el 22 de junio excepto a Portugal, que será el 1

11:05 La consellera de la Presidencia y portavoz de la Generalitat, Meritxell Budó, ha asegurado este domingo que el presidente de la Generalitat, Quim Torra , " ha liderado comunicativamente , dando la cara ante la ciudadanía" durante la pandemia del coronavirus para explicar aquello que no gusta escuchar, según ella

11:00 El Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, acude este lunes al Congreso en la que será su primera comparecencia ante el Parlamento tras la crisis del Covid19. En estos meses, no ha descartado investigar a las administraciones por su gestión durante la pandemia y ha puesto el foco en la situación en la que se encuentran las residencias de mayores

10:55 El empresario catalán Bosco Fonts ha sido una de las personas que más tiempo ha estado en la UCI por Covid-19 en España: ha pasado 90 días ingresado en el hospital --primero en Quirón y luego en el Clínic de Barcelona--, y 67 de ellos en coma inducido: "Me siento tremendamente afortunado. Sé que me he salvado de una buena"