El hombre de los 2.000 tumores pide perdón pero no acepta devolver los 260.000 euros que pide la acusación

La Audiencia Provincial de Madrid ha dejado visto para sentencia el juicio contra Paco Sanz por fingir públicamente la gravedad de su enfermedad, el síndrome de Cowden, y conseguir, según la Fiscalía, 264.780 euros de miles de personas, entre ellas varios famosos , a las que aseguró que su dolencia era incurable si no recibía un tratamiento experimental.

El pasado lunes Fiscalía y los procesados llegaron a un acuerdo en lo penal en el que, al reconocer los hechos, se les redujo la pena de cárcel: a Paco Sanz de seis a dos años y a Lucía Carmona de tres a un año y nueve meses. No se logró pactar un acuerdo en cuanto a la responsabilidad civil que es lo que deberá dirimir el tribunal.

"Quiero pedir perdón a todas las personas perjudicadas y damnificadas por este hecho", ha dicho Paco Sanz en su derecho a la última palabra, en la que Lucía Carmona ha asegurado: "Yo no me he llevado nada".