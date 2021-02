Los famosos estafados por Paco Sanz, el hombre de los 2.000 tumores, indignados con el acuerdo

"Jugar con la salud y la enfermedad para captar ayuda económica me parece absolutamente horrible"

" Quiero que devuelva el dinero a la sociedad, este tipo de conductas son lamentables. Jugar con la salud y la enfermedad para captar ayuda económica me parece absolutamente horrible ", ha sentenciado Mota. A lo que ha añadido que valorará y estudiará el acuerdo entre la Fiscalía y los acusados.

Y aunque no le estafó dinero, Guerreros utilizó sus redes sociales para hacer un llamamiento a sus seguidores y que de esta forma le diesen ánimo y alguna donación a Paco Sanz. Por este hecho tuvo que pedir perdón a sus fans ya que se sentía "muy culpable" de haber caído en la trampa. Además, ha añadido que no entiende cómo no va a entrar en prisión.