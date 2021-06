El Cabildo de Gran Canaria denuncia al padre Báez ante la Fiscalía por sus mensajes defendiendo a Tomás Gimeno

Para el Cabildo, "la libertad de expresión no puede amparar un discurso que ataca frontalmente el modelo de convivencia diseñado por la Constitución, lesionando gravemente el derecho a la igualdad y la no discriminación" y considera, al igual que el Tribunal Constitucional, que la libertad ideológica "no puede dar cobertura al menosprecio y el insulto contra personas o grupos o la generación de sentimientos de hostilidad contra ellos".