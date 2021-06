Beatriz Zimmermann y Tomás Gimeno: 17 años juntos con varias agresiones y ninguna denuncia

Desde ese momento, Tomás mantuvo de forma constante hacia Beatriz un trato vejatorio y denigrante, dirigiéndole a diario comentarios descalificativos, ofensivos y ultrajantes , en particular enfocados a menospreciarla por haber rehecho su vida con una nueva pareja , manifestando además, de forma reiterada, que no toleraba que compartiera momentos con sus hijas, según recoge el auto de la magistrada del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 3 de Güímar.

Según señala El Español, la relación entre ambos empezó cuando todavía eran unos adolescentes, con unos 15 años. Tomás no era un loco ni un monstruo. Como señaló la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, "no es un loco, no es un asesino en serie, es la cara del machismo, de ese hombre que no tolera la libertad de la mujer, su igualdad."