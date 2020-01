Los padres de Marta del Castillo siguen luchando: podrán ser acusación particular contra El Cuco y su madre

Su batalla no tiene fin asó como la angustia que supone que el cuerpo de su hija aún no haya aparecido. La Audiencia de Sevilla ha reconocido a Antonio del Castillo y Eva Casanueva, padres de Marta del Castillo, su derecho a ejercer la acusación particular contra Francisco Javier García, conocido como el Cuco, y su madre en la causa abierta por falso testimonio durante el juicio por el asesinato de su hija, celebrado en 2011.