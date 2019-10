La madre de Marta del Castillo: “El mejor final sería poder enterrar a mi hija”

Más de una década después del crimen, Casanueva ha recordado que “el caso no tiene final”. “He perdido la fe en la Justicia ”, ha dicho en una entrevista concedida a un grupo de jóvenes, alumnos de la Escuela de Reporteros de Andalucía que promueve el Grupo Blogosur, según publica ‘Diario de Sevilla’ . "Se habla ahora mucho de la memoria histórica, yo lo entiendo perfectamente”, ha añadido.

Miguel Carcaño "no actuó solo"

Salvo Miguel Carcaño, condenado a 21 años y tres de meses de prisión, el resto de acusados adultos - Francisco Javier Delgado, la pareja de éste, María García, Samuel Benítez - fueron absueltos, mientras Javier García 'El Cuco' fue condenado a dos años y once meses de internamiento por un delito de encubrimiento , pero fue absuelto de violación y asesinato.

En este sentido, Casanueva cree que Carcaño, que cumple condena en Herrera de la Mancha, puede que no matase a su hija. “Él no actuó solo”, ha apostillado. “Es un ser que no voy a perdonar en la vida”, ha añadido en la entrevista en la que ha confesado que su dolor “no se apaga” y que si sigue adelante es por sus otras dos hijas.