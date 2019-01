Dos policías salvan a una bebé de 14 meses de morir asfixiada en Córdoba

Dos agentes de la Policía Nacional de Lucena-Cabra, en Córdoba, han salvado a una bebé de 14 meses que se encontraba inconsciente y sin respiración. La familia del menor le dio el alto a la patrulla en mitad de la carretera y los agentes no dudaron en practicarle al niño la maniobra de Heimlich y un masaje cardiaco.

Del coche se bajaron varias personas con una bebé inconsciente en sus brazos. Mientras un agente pidió asistencia en el 091, otro comprobó que la niña tenía los ojos cerrados y no reaccionaba a los estímulos. No tenía pulso y no respiraba y comenzó la maniobra de Heimlich ante la posibilidad de que se hubiera atragantado y tuviese las vías respiratorias obstruidas.