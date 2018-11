"Anoche ibas muy fresca", "cómo me pone tu voz": el machismo de un profesor en la Universidad de Valencia

"Si ya te dije yo que ayer ibas muy fresca", "¡Buff, cómo me ponen esos grititos!", "no hace falta que te enrolles en el examen, ya nos podemos enrollar después", "cómo me pone tu voz"... Son algunas de las frases pronunciadas por un profesor de la Universitat de València, denunciado por varias alumnas, que exigen el cese del docente.