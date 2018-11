Con el porno como maestro sexual, los jóvenes no saben distinguir qué es violencia de género

Parece mentira, pero un estudio de la universidad de Girona ha dejado claro que los jóvenes no saben dónde están las líneas rojas del sexo, no saben cuándo están cometiendo una agresión sexual porque para ellos los gestos y las insinuaciones obscenas no son violencia. Y lo más sorprendente. Un 11% no cree que forzar a tener sexo sea violencia de género. Un 2,6% de las chicas, tampoco.