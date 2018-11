Las claves de las ‘mujeres de ley’ para acabar con la polémica del machismo en la justicia

La sentencia a ‘La Manada’ marcó un antes y un después, se creó una conciencia social colectiva que derivó en un movimiento resumido en una frase "Yo sí te creo". Pero la marea de indignación no ha parado, porque muchas de las sentencias a violadores siguen creando polémica por la interpretación que algunos jueces hacen sobre los hechos.

"Hay que modificar la ley"

En su opinión, "la sociedad avanza más rápido y desde la justicia debemos coger el paso, modificar la ley. Es importante modificar la ley para acabar con esta diferencia entre abuso y agresión, porque la violación es violación”. Carla Vallejo reconoce que existe una "brecha entre la sociedad y el sistema de justicia" y aboga por "mejorar las normas. Tenemos que hacer una reflexión sobre estereotipos machistas, al igual que en la libertad de expresión". No cree no obstante que ahora haya más delitos contra la libertad sexual sino que "se denuncian más". Inés María Hernández , fiscal de la Unión Progresista de Fiscales tampoco cree que en el ámbito jurídico haya más machismo que en el resto de la sociedad. "La justicia es un reflejo social y, por tanto, presenta exactamente los mismos problemas de machismo que se dan en otras instituciones y en otros poderes del estado.

"La víctima no tiene que explicar el porqué de sus emociones"

, no ve tan claro que "una reforma legislativa sea la vía para erradicar lay los delitos contra la libertad sexual ". Cree que es necesaria una "aplicación de las leyes desde la perspectiva de género". La Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, entre otras, han pedido más claridad en las normas para reducir interpretaciones, pero Marzábal es de la opinión que "que actualmente regulan estos delitos son bastante precisos y elpara su interpretación no debería ser tan amplio".

Su visión de la Justicia en estos casos es más que crítica, porque a "las víctimas de violación se les impone la carga judicial de demostrar no solo los hechos sino el porqué de sus emociones y sentimientos, el alcance y extensión de la agresión sufrida a nivel físico y psicológico".

Inés Herreros Hernández, no rechaza que haya machismo en la Justicia , como en toda la sociedad, pero cree que también existe en el legislativo. Ella tiene clara la diferencia entre abuso y agresión y reconoce que desde el punto de vista jurídico para que un acto contra la libertad sexual pueda ser castigado como agresión sexual, se requiere un “plus” (al que el código penal llama violencia) y que debe consistir en una suerte de acometimiento físico. Por eso es partidaria de realizar correcciones terminológicas, ya que “las palabras son importantísimas porque generan pensamientos y conforman realidades".

"Ha faltado sensibilidad y queda mucho en educación"

María del Mar Daza, doctora en Derecho y victimóloga cree que en algunos de los casos más polémicos de los últimos tiempos la justicia no ha tenido la sensibilidad para valorar el miedo y la intimidación. "Cuando la víctima llora, dice que no, les pide que paren, no deja de llorar y es incapaz de hacer otra cosa porque tiene miedo ¿no está intimidada? Cuando al primer "abusador", además, se suma un segundo ¿sigue sin haber intimidación?".