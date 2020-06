Entrar en España en la nueva normalidad: el protocolo de Sanidad para puertos y aeropuertos

En el supuesto de que el viajero no supere satisfactoriamente alguno de estos tres requisitos, será examinado por un médico y, en función de su diagnóstico, será derivado a los sistemas asistenciales de la comunidad autónoma que corresponda para ponerle en cuarentena o incluso hospitalizarlo si fuera necesario.

Sanidad Exterior se refuerza con un centenar de profesionales

Por otro lado, y como ya anticipase el epidemiólogo Fernando Simón, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha descartado la opción de hacer pruebas PCR de modo masivo a los turistas, dado que el Gobierno parte de la base de que aquellos viajeros que presenten síntomas antes de su desplazamiento no van a viajar, por lo que sólo se practicarán PCR a viajeros que entren en nuestro país en el caso de que Sanidad Exterior lo estime necesario tras la evaluación general a la que someterá todo pasajero. “Que un viajero dé una PCR negativa no quiere decir que en unos días no pueda dar positivo”, dijo Simón en una pasada comparecencia.