Termina el estado de alarma: los 98 días que España necesitó para doblegar al coronavirus

Han sido, en definitiva, 2.351 horas que han paralizado -y cambiado- el país . No todas han transcurrido con la misma velocidad y durante algunas parecía que el tiempo se había congelado. Pero con la desescalada iniciada hace ya algunas semanas la vida ha ido volviendo a las calles , plazas, comercios, carreteras, fábricas, oficinas, terrazas, bares, montañas y playas que el estado de alarma vació.

Así empezó todo

Pero no lograron evitar el desastre porque el intruso llevaba ya tiempo campando entre la población, así que tras una histórica y larguísima reunión, el sábado 14 de marzo, el Consejo de Ministros decretó el estado de alarma . El virus había alcanzado ya a 5.753 personas y matado a 136 .

Muertos y saturación hospitalaria

El drama de las residencias

Casi tan doloroso como ello es imaginar el terror de los supervivientes , condenados a la soledad de sus habitaciones sin poder recibir visitas. Y eso sin pensar en las sospechas que se ciernen sobre las residencias madrileñas de que no derivaban ancianos a hospitales por orden del Ejecutivo regional .

El parón y el inicio de la crisis

La crudeza de la pandemia, además, hizo necesario un sacrificio aún mayor para la economía del país: el Gobierno ordenaba el cese de toda actividad no esencial del 30 de marzo hasta el 9 de abril .

La España más crispada que se recuerda

Porque aunque las principales medidas, como la primera declaración de alarma, el cese temporal de actividad no esencial o los ERTE, suscitaron grandes consensos, a medida que la crisis se alargaba y crecían las cifras de contagios y víctimas aumentaron las críticas al Gobierno por parte de la oposición y de algunas comunidades autónomas.

Difíciles parecen en este momento los grandes consensos de reconstrucción , dado el nivel de tensión entre el Gobierno y el principal partido de la oposición, el PP. Con Vox directamente el Ejecutivo no cuenta.

Este tiempo ha traído también, no obstante, alianzas hasta hace nada imposibles , como los sucesivos pactos con Ciudadanos por parte del Gobierno ante la sorpresa o la desconfianza de socios habituales como ERC.

Lo que nunca olvidaremos

Lo que queda por venir

A España le espera ahora un camino muy difícil hacia la reconstrucción . La caída ha sido abrupta y tal vez por eso los más optimistas esperan que la recuperación sea rápida . Pero volver a cifras positivas de crecimiento o empleo no será suficiente esta vez.

Porque el estado de alarma acaba. Pero no el coronavirus, una amenaza que no se irá hasta que no haya una vacuna o un tratamiento efectivo para combatirlo.