Sanidad recomienda no cambiar de provincia salvo que sea necesario pese al fin del estado de alarma

No moverse hasta que tengamos "transmisión cercano a cero"

"La movilidad entre provincias, entre comunidades autónomas, una vez se acaba el decreto de alarma no se puede restringir pero sí que es cierto que es recomendable no moverse cuando no es necesario, sobre todo entre provincias, hasta que tengamos un nivel de transmisión cercano a cero"

"No tenemos que tener miedo, pero debemos mantener la calma"

"Durante el verano empezarán las vacaciones de muchísima gente. No es que haya que tener miedo pero sí que tenemos que tener respeto. Tenemos una experiencia muy reciente, muy dramática . Tenemos que tener cuidado con rebajar las medidas. No tenemos que tener miedo, pero debemos mantener la calma y la tranquilidad en tanto en cuanto entre todos consigamos mantener las medidas de contención adecuadas"

Asegura, en este sentido, que una parte depende de cada persona, pero admite que otra depende de lo que hagan las instituciones con los viajeros, de los que asegura que no tienen por qué suponer un riesgo si no tienen el virus.

Ha señalado en este sentido que algunas de estas medidas se están poniendo hoy en marcha y otras ya están implementadas. "Hay que mantener cierta tensión, no tener una angustia excesiva pero no estar angustiados no implica no comportarse como se debe", ha precisado.