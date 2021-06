Las pruebas de las huellas dactilares confirman que el cuerpo hallado a 1.000 metros en el mar es el de Olivia

La delegada de Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, ha explicado a Europa Press que se trata de una violencia "por sustitución" que se practica cuando el agresor "ya no tiene relación directa" con la mujer, porque ha puesto fin a la relación, y "utiliza a sus hijos como herramientas". En este sentido, Rosell ha señalado que quien lleva a cabo esta práctica "no es un loco", ni tampoco es "la cara del mal" sino que es "la cara del machismo". Según ha indicado, son "hombres que no toleran la libertad y la igualdad de las mujeres y reaccionan con violencia machista". "No son más que la cara más sangrante de la desigualdad", ha apuntado Rosell.