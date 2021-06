Beatriz, madre coraje: de la negación para vivir a necesitar encontrar los cuerpos de Anna y Tomás Gimeno

"Perdona porque en algún momento no te he abierto los ojos y te he hecho aferrarte a la esperanza", confiesa hoy entre lágrimas Joaquín Amills. "Creo que la esperanza es lo que a las familias de desaparecidos les mantiene vivas. El caso de Olivia y Anna va a marcar un antes y un después. Ojalá que así sea, será el mejor homenaje que podamos darle no ya desde la sociedad sino de todo el mundo. Hay pocas palabras. Esperemos que se pueda cerrar este círculo. Que se identifique a Olivia, que se encuentre a Anna, a este individuo que me cuesta pronunciar el nombre. Que se cierre el círculo", es ahora su deseo, aunque una parte de su ser considera que tal vez abrazaron en exceso a la fe.