En la mente de Tomás Gimeno: narcisismo, venganza e incapacidad de verse sustituido y frustrado

Es la pregunta que hoy se hace España tras el hallazgo del cuerpo sin vida de una de las niñas desaparecidas de Tenerife , Olivia , mientras se buscan los cuerpos de su hermana Anna y de su padre, Tomás Gimeno . ¿ Qué lleva a un padre a acabar con la vida de sus hijos? ¿Qué personalidad lleva a una persona a dejarse llevar por la ira, la venganza para acabar con sus propias hijas? El 52 por ciento de los parricidas son hombres. El perfil demuestra que ellas tienen problemas psiquiátricos y ellos antecedentes policiales. Y ellas suelen suicidarse tras cometer el crimen, ellos no. Aunque el parricidio no es cuestión de géneros, sino de mentes y personalidad.

"Tomás Gimeno ha querido prolongar la agonía de Beatriz"

Vicente Garrido, criminólogo y psicólogo tiene claro al analizar la personalidad de Tomás Gimeno que este "ha querido prolongar la agonía de Beatriz y que la madre no pudiera ver a las niñas. Tomas no tiene un sentido de amor sino de posesión no ha querido el rol de perdedor. La gente de este perfil quiere ser recordado por lo que ha hecho. Podía haber matado a las niñas en tierra, pero quería que su exmujer no las viera más dando a entender que se había marchado. Su plan de agonía ha tenido éxito. Se tomó la molestia de elaborar un plan, para que su madre no pudiera ver los cuerpos y crear la incertidumbre".