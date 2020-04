Javier Urra: "Ha habido personas irresponsables que no saben que estamos hablando de la vida y la muerte"

Desde el punto de vista de Javier Urra, dejar salir a los niños no fue un error . Al contrario, sostiene que “ es muy positivo para ellos ” porque están en una fase de desarrollo y “cambio cognitivo” y, por tanto, necesitan salir a la calle para “estimular”, para su “equilibrio emocional”. “Están en tiempo de crecimiento. Es muy necesario. No pongamos en riesgo también a la generación que nos continúa”. “ Los niños lo necesitaban . Es una necesidad para su salud mental ”, ha recalcado, añadiendo a su vez que “la mayoría de los padres y las madres se merecen el aplauso por su creatividad en el hogar, para ilusionar a los niños, para disfrutar en casa”.

Lo que se vio el domingo en esas aglomeraciones de gente, en ese desacato a las normas dictadas por las autoridades sanitarias fue “ una irresponsabilidad de algunos padres ”. “Volvimos a la normalidad y ha habido muchas personas irresponsables que no saben que estamos hablando de la vida y la muerte ”, ha lamentado.

En este sentido, Urra subraya que “ hace falta presión social para decir ‘no’ a algo que daña no solo a ellos sino a la seguridad de todos ”, y en este sentido ha recordado a las autoridades, a la Policía y la Guardia Civil que “a veces sí, hay que sancionar ”.

Al mismo tiempo, el psicólogo subraya que los propios niños en muchas ocasiones “son muy conscientes” de todo lo que sucede e incluso “algunos están mostrando más madurez que otros que, por su edad, deberían tenerla”. Por eso, Urra también se ha dirigido directamente a los más pequeños: “Decidle a vuestros papás: ‘si me acercas a otro niño u otro señor: no’”.

Los adolescentes están ayudando

Por último, Urra ha valorado también la situación de los adolescentes. “Son tiernos, son cálidos, son cariñosos, a veces no se comprenden a sí mismos y son inaguantables en las formas, pero son muy de querer. Ahora que ven a sus padres angustiados están ayudando y están diciendo, ‘que salga mi hermano pequeño en vez de salir yo’. Están conectados, que no es poco. Han descubierto algo: a mirar a su interior, a su familia, desde ellos mismos. Esta sociedad es muy sobreprotectora y ahora no. Ahora han tenido que forjar, y yo les tengo que animar a que sigan así porque esto será cuestión de unas semanas. Vamos a llegar a buen tiempo”, ha sentenciado.