Un pueblo roto despide a Rocío mientras la madre de Adrián pide protección: "Lo que ha hecho que lo pague"

La iglesia de Nuestra Señora del Rosario de Martín de la Jara (Sevilla) y el cementerio municipal han acogido este martes las exequias y el entierro de Rocío Caíz, la adolescente de 17 años de edad vecina de esta localidad cuyo asesinato ha confesado su exnovio Adrian N., de 23 años de edad y en prisión provisional, comunicada y sin fianza a cuenta de dicho crimen.

A la misa fúnebre celebrada en memoria de la menor y al posterior entierro en el cementerio municipal ha acudido toda la familia, así como "mucha" gente del municipio y los miembros de la Corporación local, encabezada por Manuel Sánchez como alcalde, según han explicado a Europa Press un familiar de Rocío Caíz y fuentes del Ayuntamiento.

Los actos fúnebres, según tales fuentes, han contado con la asistencia de un gran número de vecinos de Martín de la Jara y de los municipios de su entorno, con momentos "muy emotivos" que reflejan que la ciudadanía está "rota" ante el terrible crimen, pues Adrian N. habría asesinado a la adolescente, con la que compartía un bebé de pocos meses fruto de la relación mantenida entre ambos, tras hacerla acudir a la vivienda de Estepa donde residía este joven, tras lo cual habría descuartizado el cadáver y ocultado las partes del mismo en diferentes lugares de la mencionada localidad.

El exnovio de Rocío Caíz habría confesado la autoría del crimen a la Guardia Civil, si bien ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número uno de Estepa se acogió a su derecho a no declarar, tras lo cual dicha instancia judicial ordenó su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza por un presunto delito de asesinato con alevosía; decretando la suspensión de la patria potestad de su hijo para que el mismo quede bajo la custodia de los abuelos maternos y la prohibición de que el encartado se comunique por cualquier medio con los padres y hermanas de la víctima. El entorno de Rocío era consciente de que era maltratada por el joven y que si fue a su casa fue amenazada.

Jorgetta Negret, madre del detenido, señalaba al respecto que su hijo les ha "engañado hasta el último día". "Yo soy la madre que le dio la vida, pero no soy culpable de lo que hizo. Nos ha tenido engañados a todos y otra vez les digo que pido perdón al mundo entero, que me perdone como madre, pero que yo no tengo la culpa. Él lo que ha hecho lo tiene que pagar él", manifestaba a Canal Sur al conocer lo sucedido y recibir amenazas. La familia tiene miedo a represalias porque la familia de Rocío cree que el joven no actuó solo.

Jorgetta Negret explicaba que tiene otro hijo con 14 años y familia en Rumanía y están "viviendo mal" los últimos acontecimientos y días. Preguntada si teme represalias, ha afirmado que "sí, hay represalias". "La casa mía está rodeada de gente. Tengo otra vivienda que también la gente va dando vueltas. Tengo mi negocio, mi casa, mi niño que ya no puede ir al colegio, ya no va a tener vida. Pido por favor que la Policía los medios, alguien que nos protejan un tiempo porque no podemos vivir en nuestra casa ahora mismo. No tengo la culpa", ha expuesto.

La madre de Adrián: "Lo que ha hecho él que lo pague él"

"Sufro por Rocío, por Adrián y por todos", ha ahondado, antes de remarcar que "lo que él ha hecho, que lo pague", y que ha Rocío la ha tenido en su casa mientras tuvo relación como novia de su hijo de los 13 años hasta que se fue de casa al terminarse la relación cuando el bebé tenía 17 días, cuatro años más tarde.