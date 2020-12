Amargo espera estar mañana en el estreno de 'Yerma', su nuevo espectáculo, según su abogado

Así lo ha asegurado su abogado, Cándido Conde Pumpido , en declaraciones a los medios al salir de la comisaria en la que se encuentra detenido el bailarín, que se ha acogido a su derecho a declarar este jueves ante las autoridades judiciales y no hoy ante los agentes.

"Para Rafael es importante que mañana se pueda producir el estreno de 'Yerma' y va a intentar, si queda en libertad, mantener el estreno de la obra ", ha reiterado el abogado, que confía en que mañana no se le impongan medidas cautelares dada la pequeña cantidad de droga encontrada en el domicilio del bailarín y en su vehículo.

En palabras de Conde Pumpido, no se encontró drogas "en cantidades que se puedan entender" destinadas al tráfico. Son solo "pequeñas cantidades para el consumo, no tiene nada que ver con el tráfico". "Desde luego, no se han encontrado dos kilos de cocaína", ha asegurado.