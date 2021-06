En el programa de su amiga Drew Barrymore, Wilson se confesó sobre su pérdida de peso. "Me encantan mis curvas. No creo que nunca vaya a estar muy delgada, pero me siento mucho más sana. Siento que ahora tengo el control", explicó. Añadió, además: "Ahora puedo producir películas, lo cual es asombroso, y puedo controlar su contenido. Todo parece estar encajando. Tal vez he sido una flor tardía o algo así, pero poco a poco me estoy recomponiendo".