La transformación de la actriz Rebel Wilson: ha adelgazado 20 kilos en la cuarentena por coronavirus

Como muchos otros, la actriz Rebel Wilson decidió llevar un estilo de vida más saludable a raíz del confinamiento por la pandemia de coronavirus . Ha conseguido bajar su peso en 20 kilos y para ello no ha habido "ninguna dieta mágica".

Así lo asegura la actriz en declaraciones al programa 'The Drew Barrymore Show' recogidas por 'La Nación' , donde revela que la clave, en su caso, ha sido el ejercicio físico. Entre sus actividades favoritas, el boxeo, la natación y el senderismo.

Tras tomar una decisión y perder 20 kilos, la actriz australiana admitió en el mismo programa sentirse muy bien con su actual físico: "Me encantan mis curvas y eso, no creo que nunca esté muy delgada, pero me siento mucho más sana".