Las recomendaciones de Sanidad para las personas que vuelven el lunes a trabajar

La restricción de las actividades laborales no esenciales finaliza con la Semana Santa. El lunes, en todas aquellas Comunidades Autónomas donde no sea festivo, los trabajadores que no se vean implicados por el primer Real Decreto del estado de alarma volverán a sus puestos. Como esto supone la presencia de más población en la calle, en un periodo en el que continúa el confinamiento y el distanciamiento social, Sanidad lanzará una serie de recomendaciones, que ya ha podido avanzar la directora adjunta del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), María José Sierra.