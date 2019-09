Los resultados de toxicología serán vitales para saber si Blanca murió de forma natural o voluntaria

Un lugar a 200 metros de un sendero, en el límite de la zona arbolada, antes del ascenso a La Peñota, que impedía verla desde el aire, con helicópteros o drones. Los efectivos que llegaron al lugar tras el hallazgo de un sargento de la guardia civil y su perro adiestrado para buscar rastros, explicaban lo mismo. No era fácil verla hasta no estar a un metro. Blanca estaba en el monte cuando cayó esta tormenta tremenda el pasado día 26 pero creen que ya estaba muerta. La familia pudo identificar el cuerpo por un tatuaje en el tobillo y por las pulseras que llevaba con fotografías de sus hijos incrustadas. También la ropa y sobre todo el calzado. Pero hasta que no se terminen las pruebas de ADN, el cadáver no será entregado a sus familiares. Probablemente mañana.