Saca partido al teletrabajo: recomendaciones de jefes y empleados tras varios meses en casa

Los más de tres meses de la era del teletrabajo han dejado evidencia de que los desafíos de realizar la jornada laboral desde casa son incontables . Aunque para algunos puede llegar a convertirse en una auténtica pesadilla , bien es cierto que han surgido algunas prácticas óptimas tanto para los empleados como para los jefes y gerentes de las empresas. A continuación presentamos algunas de las recomendaciones para hacer funcionar la oficina cuando no existe ésta como tal.

Cambia tu mentalidad . Ahora más que nunca, te medirán por los resultados, no por la cantidad de horas que pases frente al escritorio. "Es una manera diferente de abordar el trabajo" y se traduce en más libertad para organizar tu día, comentó Ann Herrmann-Nehdi, directora general de Herrmann, una empresa multinacional que crea herramientas para ayudar a los empleados a comunicarse mejor.

Toma la iniciativa . No esperes que tus superiores tengan todo resuelto. Se están replanteando casi todos los aspectos del trabajo, así que haz propuestas, grandes o pequeñas. Incluso puede ser útil descubrir nuevas funciones de Zoom o de Teams y dar una clase rápida.

Si algo no está funcionando, hazlo saber rápido. "Si algo no te parece bien, exprésalo", comentó Lauren Kaplowitz, gerente de atención al cliente en Lively, una pequeña empresa que ayuda a la gente a gestionar cuentas de ahorros para la salud. Ahora es más difícil que los gerentes se den cuenta de que estás perdiendo el tiempo y que no estás avanzando, así que infórmales.