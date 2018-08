¿El sarampión es solo el principio? Los efectos colaterales de no vacunar

, Vocal del Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría (AEP) ha hablado con Informativos Telecinco para explicarnos el porqué de estey asegura que es: “De todos los países de la región de Europa afectados, 53 países, no todos lo están por igual. Ucrania es el país donde más números de infectados hay y es debido al conflicto que sufren. En el tema de Grecia y Rumanía, se debe a diversas causas, pero buena parte a la crisis económica, con especial énfasis en los grupos de exclusión. En Francia e Italia cambian los motivos, entre los que se encuentran las comunidades religiosas, falta de información, desidia y dejadez, además de un grupo de personas que tienenEn España el número de personas contagiadas con sarampión es muy bajo ya que las coberturas son excelentes”

“Aquellas personas que no vacunan a pesar de tener la vacuna a su alcance lo hacen por dos motivos, unos por miedo a unos posibles efectos secundarios y otros porque creen que no es necesario hacerlo”

MOTIVO POR EL QUE EXISTEN PADRES QUE NO QUIEREN VACUNAR A SUS HIJOS

“Si contraer el sarampión por ejemplo puede suponer la muerte en última instancia, eso es justamente lo que les ocurrió a nuestros hijos por vacunarles. Visto de este modo no tenemos nada que perder. Además, hacemos saber a los padres que existen una serie de pruebas que pueden realizarse para averiguar el grado de tolerancia de una persona hacia los componentes de las vacunas. Se trata del test Melissa y de otra serie de test genéticos. Estas pruebas son una buena opción para aquellas personas que pese a conocer los riesgos implícitos no tienen claro el no querer vacunar"