Si pudieron ponerse o no los trajes de emergencia sigue siendo una incógnita. “Si es un accidente muy repentino el poner el traje lleva un tiempo”, explica un experimentado marinero.

El Villa de Pitanxo estaba recogiendo un copo muy bueno. El capitán estaba en el puente de mando dirigiendo a la mitad de la tripulación , que estaba en popa recogiendo las capturas mientras la otra mitad estaba en el interior del pesquero descansando, según informa La Voz de Galicia . Hacía muy mala mar, con enormes olas pero no peores que otras veces.

Además, algunos expertos señalan que el barco no llevaba mucha carga en sus bodegas. Eso hace que con mala mar el cargamento se mueva y el buque se desestabilice. En este aspecto, también pueden influir los tanques de combustibles, que si no están muy llenos también pueden contribuir a desestabilizar la embarcación cuando las condiciones meteorológicas con malas. No obstante, ninguna de estas dos razones por si solas son suficientes para provocar el hundimiento.