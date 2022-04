El padre del presunto maltratador de Jerez pide perdón en una carta: “Me avergüenza llamarlo hijo”

El padre del presunto maltratador de Jerez escribe una carta y se disculpa con las dos chicas agredidas

El padre reconoce que su hijo también le amenazaba a él: “Te voy a matar, eres una mierda de padre”

El joven está en libertad con cargos tras la brutal paliza que le dio a su pareja en Jerez

El padre del presunto maltratador de Jerez ha escrito una carta para pedir perdón por las agresiones de su hijo a dos de sus exparejas. El joven, que está en libertad con cargos después de ser detenido al expedir el DNI en una comisaría de Córdoba, dio una brutal paliza a su última pareja en Jerez y después se dio a la fuga. El padre ha escrito una carta para disculparse por el daño que ha causado su hijo, avergonzarse de él y reconocer que tanto él como su familia reciben amenazas de muerte por su parte.

El hombre de 20 años, que dio una paliza de muerte a su pareja de 17 años en Jerez, está en libertad con cargos tras ser detenido cuando iba a expedir el DNI. La madre de la joven que recibió una paliza durante más de dos horas explicó cómo fue la agresión y cómo su hija pudo escapar al engañarle diciéndole que no le iba a denunciar. Pero no había sido la primera agresión que cometía, y en Paula, en Informativos Telecinco, contó su calvario con el presunto maltratador de Jerez.

La menor está encerrada en casa sin querer salir de casa y la familia está indignada con la decisión de su puesta en libertad. La juez ha dictado una orden de alejamiento y ha puesto protección a la víctima de 17 años en Jerez.

Tras los dos testimonios contra el el joven que responde a las iniciales J.D.G., el padre del presunto maltratador es el que ha dado la cara para pedir perdón a las víctimas y reconocer que tanto él como su familia están constantemente amenazados por su hijo. El padre ha escrito una carta disculpándose y avergonzándose de los actos que ha cometido su hijo.

La carta del padre del presunto maltratador de Jerez

"Bueno ante todo mil perdones a las familias de las dos chicas a las que conozco y sé que son buenas personas. He quedado en estado de shock con la noticia de este chaval, no se ya ni como llamarlo porque tengo mucha vergüenza de llamarlo mi hijo.

Bueno, decir que yo no crie a José, que estuve poco tiempo con él y que las veces que he estado ha sido para ayudarlo y sobre todo encaminarlo por el bueno camino, pero nada, el esfuerzo que hacía por y para él no ha llegado a nada. Él quería su vida, la que él veía la correcta pero obviamente no lo es. He recibido amenazas de él continuamente a lo largo de mi vida, sobre todo cada vez que se le iba la cabeza, amenazas como:

“Te voy a matar eres una mierda de padre”.

También amenazas a mi madre y padre y a mis hermanos.

Supongo que esto será peor, no sé qué represalias tomará conmigo ante lo que estoy contando, pero, lo hago para que este niño no haga más daño a ninguna mujer y sobre todo para que no nos busque un problema mayor.

Pido que la justicia haga todo lo necesario en cuanto a estos hechos y que ha visto toda España. Yo me he tenido que ir con mi familia de mi casa por miedo a él, por no apoyarlo ante este gran problema y esconderlo. Lo primero que le dije fue que lo siento, que se entregara, que era lo correcto.

Él odia a toda mi familia, mi persona y todo lo que a mí me rodea. Tengo un niño de 5 meses y una niña de mi pareja a la que crio yo también y eso quizás más rabia le da a él y muchas cosas más que estaría diciendo, pero la verdad que tengo el alma rota porque yo soy una persona buena, tengo fe en dios y creo en la justicia.

Ojalá esto acabe pronto.