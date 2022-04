La brutal paliza de un maltratador a su novia menor de edad en Jerez no era la primera del agresor, que sigue huido en la Sierra de Cádiz. El maltratador ya lo había hecho antes con Paula, una expareja con la que estuvo tres años, y a la que también pegó casi hasta la muerte. La joven ha querido contar en Informativos Telecinco su experiencia con el maltratador de Jerez y cómo le ató a la cama y le rompió varias costillas .

“Quería ponerme en contacto con ella para que no le perdonase, porque después de una viene otra, otra y otra. La veo tan chica, como era yo”, dice Paula entre lágrimas. Ella estuvo tres años saliendo con el maltratador de Jerez y ha roto su silencio en Informativos Telecinco con un testimonio que refleja cómo es el agresor que sigue en búsqueda y captura en la Sierra de Cádiz.

Todo empezó con insultos por la forma de vestir para salir a la calle: “El tema de no te pintes, que eres una puta y una guarra porque vas enseñando el culo”. Paula confiesa cómo fue su calvario junto al maltratador de Jerez para que no vuelva a repetirse, y que no haya otra chica a la que le dé otra brutal paliza o incluso algo peor. Lo que empezó con un maltrato psicológico, un control excesivo pasó a más.