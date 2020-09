Estalla la guerra contra los okupas: del teléfono 900 a las medidas fiscales y policiales

La mitad de las viviendas ocupadas en Madrid son de titularidad pública

La batalla contra la okupación es uno de los frentes abiertos entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno central. A principios de 2020 el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso acusó a Pedro Sánchez de "no hacer nada para atajar un problema que, como tantos otros, se está extendiendo por toda España ".

Para el consejero de Vivienda y Administración Local, David Pérez, Madrid se gasta más de 3 millones de euros en seguridad y en reforzar puertas con placas metálicas para que "no puedan darle una patada y entrar".

"Es caro hacerlo, pero más caro son tres años de litigio con un okupa hasta que consigues sacarlo. Estamos invirtiendo para que no nos okupen algunas casas, también poniendo seguridad, porque cuando se termina un edificio y se produce la adjudicación a las familias que la van a ocupar es un momento crítico", ha expuesto.

El Ejecutivo de Ayuso también reconoce que no todos los casos de okupación son iguales y que se deben atender y estudiar cada caso individualmente , porque hay situaciones singulares como "una familia en la que fallecen los adjudicatarios y sus hijos que reúnen, en algunos casos, situaciones muy dramáticas, se han quedado en esa vivienda".

Instrucciones de Interior, Fiscalía y CGPJ contra las okupaciones

El anuncio se ha producido solo un día después de que la fiscal general del Estado , Dolores Delgado, publicara otra instrucción también dirigida a facilitar los desalojos de los okupas en los casos de allanamiento y usurpación teniendo en cuenta no solo los perjuicios a los propietarios sino también a los vecinos y tratando de esquivar los trucos para alargar los procedimientos .

Diferencia entre allanamiento y usurpación

En el caso de que la okupación se produjera durante una ausencia prolongada por unas vacaciones, por ejemplo, se daría un delito flagrante . Aquí no debe cundir el pánico. La Policía puede entrar de inmediato sin orden judicial y recuperar la casa .

En caso de que la Policía dude, se recurre a la vía judicial, igual de rápida . Se acude al juzgado de guardia y se pide el lanzamiento de los okupas tras comprobar que la vivienda es un hogar y no una propiedad vacía . Todo este esquema se aplica igual a la segunda residencia, ya sean días, meses o años lo que se habite ahí.

Y ahora, la okupación. Se da en casas vacías de particulares y de bancos . Y no es un allanamiento, sino una usurpación , un delito leve que se castiga con una simple multa. Este sí es un fenómeno en auge .

Ahora bien, la usurpación transita por otro camino que el allanamiento. Pese a ser un delito flagrante, la Policía -el mito de avisar en las primeras 48 horas es eso, un mito sin base legal, afirman las fuentes- no suele actuar motu propio por varios motivos: No hay urgencia, el propietario no vive y los "okupas" juegan al despiste tratando de crear una apariencia de legalidad. ¿Cómo?.