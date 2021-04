Incómoda tensión entre Sonsoles Ónega y Pedro Cavadas: el doctor se negó a hablar de las vacunas

La presentadora quería indagar sobre los efectos secundarios de las vacunas

"Las vacunas, con todos mis respetos, me dan igual", contestó el cirujano

El doctor Cavadas había recibido un premio y solo quería hablar de ello

Sonsoles Ónega vivió este miércoles una de sus entrevistas más incómodas en 'Ya es mediodía' al cuestionar al doctor Pedro Cavadas sobre los efectos secundarios de las vacunas contra el coronavirus y negarse el cirujano a hablar del tema de forma muy cortante, sin dejarle opción a la conductora del programa. Cavadas acababa de recibir un premio otorgado por Mensajeros de la Paz por su compromiso humanitario y sólo quería hablar de ello, tal y como dejó claro desde el principio de la conexión.

El doctor ya había hablado en entrevistas anteriores de los efectos adversos que podían producir las vacunas al haberse desarrollado en tan pocos meses, por lo que la presentadora quería incidir sobre sus pronósticos sobre la vacunación. "Disculpe, ¿no era lo del premio? Yo es que las vacunas, con todos mis respetos, me dan igual. Soy cirujano, no experto en vacunas. Me han liado en eso y no es mi terreno”, le espetó a la comunicadora, que se quedó un tanto atónita con la respuesta e intentó reconducir la situación sin demasiado éxito.

Sonsoles Ónega trató de redirigir la conversación alrededor del tema de las vacunas y el doctor Cavadas la volvió a cortar tajantemente: "Me han ofrecido hablar de mi premio, pero a partir de ahí pues ya no tengo mucho que decir. Disculpe que le quite la ilusión". La presentadora, algo incómoda, le trasladó su enhorabuena por el premio e insistió con sus predicciones sobre los efectos secundarios de las vacunas, esta vez preguntando si se ha hablado de ello en la ceremonia de premios. "No, afortunadamente. Gracias a Dios, con perdón", respondió el cirujano.

Umbral y su libro

La conductora del programa ya no sabía que más preguntar y el invitado tomó la palabra: "No se lo estoy poniendo fácil, lo siento". Sonsoles entonces intentó rebajar la tensión bromeando haciendo alusión a un momento televisivo similar entre Mercedes Milá y Francisco Umbral. “Está muy bien, y desde Umbral no hemos vivido una entrevista como ésta. ¿Se acuerda cuando dijo aquello de ‘oye, que yo vengo a hablar de mi libro? Nosotros encantados de hablar siempre del Padre Ángel porque es alguien a quien queremos. ¿Le puedo preguntar por su experiencia con la vacuna, que ya se ha vacunado? ¿Tuvo miedo en algún momento?”, planteó la presentadora.