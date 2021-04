El zasca de Sonsoles Ónega ante 'el momento Umbral' del doctor Cavadas: “Mercedes Milá me enseñó el camino”

La presentadora de ‘Ya es mediodía’ ha saludado al doctor Cavadas y le ha formulado una primera pregunta sobre vacunación, y decimos primera porque ha sido prácticamente imposible que formulara ninguna más con éxito . Ha sido escuchar la palabra vacuna y el doctor Pedro Cavadas se ha mostrado completamente opuesto a responder sobre ese tema “Las vacunas, perdóneme, pero me dan igual. Yo soy cirujano, no experto en vacunas” .

Y es que cómo Sonsoles Ónega ha afirmado tan solo unos minutos después, Cavadas se estaba marcando un Paco Umbral y en esta ocasión más que de su libro, solo estaba dispuesto a hablar del premio que el Padre Ángel le acababa de entregar “Hoy me dan un premio que agradezco infinitamente, me han ofrecido una entrevista para hablar el tema. A partir de ahí, no tengo mucho que decir, perdona que le quita la ilusión”.