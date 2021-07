Fue famoso por ser el 'hombre embarazado': 13 años después no se arrepiente de haber sido un pionero

En la actualidad, el concepto de un hombre transgénero dando a luz no es nada nuevo, aunque todavía falta mucho en cuanto a investigación, educación y concienciación. Pero la sociedad ha avanzado mucho, y Beatie también. Beatie habló con TODAY Health sobre cómo cree que la comunidad trans se benefició de la atención de los medios que obtuvo su embarazo, y cómo él y su familia están hoy.

"Cuando salió mi historia, no había una sola persona en el radar público como hombre transgénero ; la mayoría de la gente nunca había oído hablar de ella", dijo Beatie, de 47 años. "Fue una primera exposición para muchas personas. ¡Y además de eso, pueden dar a luz! Creo que exponer la importancia de la fertilidad para las personas trans fue una gran revelación".

En 2008, después de escribir un ensayo para The Advocate sobre su embarazo -un artículo que escribió porque buscaba desesperadamente el consejo de cualquiera que hubiera estado en su lugar y temía que las autoridades se llevaran a su hija-, la historia de Beatie se extendió por todo el mundo.

Las fotos de Beatie acunando su estómago desnudo, agrandado y embarazado se volvieron virales. Las peticiones de entrevistas para televisión y revistas llegaron rápidamente. Escribió un libro sobre su experiencia titulado "Labor of Love", se convirtió en el tema de múltiples especiales de televisión e incluso protagonizó un reality show francés. "Todo fue un torbellino", dijo. "Pero no me arrepiento".