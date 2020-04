Un tigre del zoo del Bronx, en Nueva York, da positivo por coronavirus

Nadia empezó a mostrar síntomas el 27 de marzo. "No se sabe cómo se desarrollará esta enfermedad en los grandes felinos, ya que diferentes especies pueden reaccionar de manera diferente a las nuevas infecciones, pero continuaremos vigilando de cerca y anticipando recuperaciones completas", señalaron los responsables del zoo. Las instalaciones se cerraron al público el 16 de marzo en medio de la pandemia de coronavirus en Nueva York.

Con este hallazgo se espera contribuir a la lucha global contra el COVID-19. "Cualquier tipo de conocimiento que obtengamos sobre cómo se transmite, cómo reaccionan las diferentes especies, ese conocimiento de alguna manera proporcionará un mayor recurso base para las personas", ha explicado el director del zoológico, Jim Breheny, en una entrevista a 'The New York Times'.

En Hong Kong sí murió un perro que dio positivo por coronavirus. Según sus dueños, el animal falleció dos días después de terminar su cuarentena por la enfermedad. Las autoridades del país asiático informaron de que sus dueños del perro, de raza pomeranian, no quisieron hacerle la autopsia. Por eso, no se puede confirmar que el can muriera por COVID-19, según informó el diario 'South China Morning Post'. Lo cierto es que tanto la dueña como el animal dieron positivo.