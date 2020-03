Expertos aclaran que "no está demostrado" que el coronavirus se transmita de humanos a animales

La noticia de que un humano habría infectado a una mascota en Honk Kong ha copado titulares esta mañana. La realidad es que, por el momento, no hay ninguna prueba de que el nuevo coronavirus infecte a animales de compañía como los perros y los gatos . Así lo ha explicado Alexis Santana , veterinario y vicepresidente del Consejo Científico de las clínicas veterinarias AniCura España, que ha salido al paso de la noticia y la intranquilidad que ha supuesto en muchas familias con mascota.

"No está demostrado que las mascotas u otros animales puedan contagiarse o transmitir el coronavirus Covid-19 ”, destaca el experto que, no obstante, considera que sigue siendo conveniente lavarse las manos con agua y jabón tras tocar a uno de estos animales para protegerse de bacterias habituales que sí pueden transmitir al ser humano, como E.coli y Salmonella .

El perro de Hong Kong

Una vez realizado el examen veterinario se tomaron hisopos nasales, orales y rectales, así como heces. Las muestras nasales y orales resultaron positivas para el coronavirus . Otras muestras tomadas el 28 de febrero y el 2 de marzo también dieron positivo. "El verdadero hecho es que no ha presentado ningún tipo de síntoma", según explica Santana, que reconoce que “la comunidad científica está expectante. Es un positivo leve. Una de las opciones que se piensa es que tenía el coronavirus en la nariz , a través de motas de polvo , pero que no lo tiene en su organismo".

Santana: “Insisto en que no hay ninguna prueba científica que demuestre que el coronavirus se puede transmitir a través de los animales de compañía, ni tampoco de que puedan ser portadores”

En esta misma línea, la OIE concluye en su página web que "en la actualidad no existe evidencia de que las mascotas u otros animales de compañía puedan estar infectados por el virus , al igual que tampoco existe evidencia alguna en la actualidad de que las mascotas u otros animales de compañía puedan ser el origen de la infección al humano".

Intentar mantener a las mascotas aisladas

Ya que este hecho se podría asemejar al conocido caso de 'Excalibur', el perro de Teresa Romero, la auxiliar de enfermería contagiada de ébola en 2014 . "En un hipotético caso de que pudieran ser transmisoras del coronavirus, habría que aislarlos igual que a las personas. Simplemente evitar el contacto con otras mascotas y con los humanos. Y no erradicar el problema de raíz porque estaríamos matando moscas a cañonazos", reivindica.

Otros bulos

Aunque el virus podría estar presente en algunos casos en las heces, no se caracteriza por ser uno de los rasgos principales de este virus. Su riesgo de contagio de esta manera es bajo. Por último, otra de las preguntas que más surgen es si se puede contagiar por medio de las relaciones sexuales: hasta el momento no se ha confirmado ninguna prueba de que este brote pueda trasmitirse por esta vía, por lo que no debe ser motivo de alarma.