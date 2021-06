Beatriz dejó a Tomás Gimeno cuando estaba embarazada de Anna por sus infidelidades

Beatriz no se va a callar ya nada sobre la figura de Tomás Gimeno, un ser que ha demostrado que ni quiere a sus padres ni a su nueva pareja, a la que ha dejado sin al menos una de sus nietas ni tampoco a su familia. La madre de las niñas de Tenerife, que siempre tuvo fe en encontrar a las niñas vivas, no solo va a cambiarlas el apellido para que no haya rastro de él sino que en boca de Joaquín Amills, que ha señalado que si Beatriz dejó a Tomas embarazada, lo hizo cansada de las infidelidades de este, que mantenía incluso una relación paralela.