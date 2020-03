Una sanitaria rompe a llorar: "Salgo de trabajar después de 10 horas, así que quédate en tu casa"

A todos ellos se dirige esta sanitaria, cuyo vídeo se ha hecho viral en Twitter, donde lo ha publicado ella misma. Desesperada, entre lágrimas, pide quedarse en casa. "No aproveches que dejen sacar al perro para ir a dar paseos de dos kilómetros", dice. Tampoco "aproveches que se puede salir a comprar para ir a comprar todos los días o varias veces al día", añade, asegurando que "esto está empezando y es muy gordo lo que viene. No hay camas, no hay respiradores, no hay personal, no hay equipos de protección".