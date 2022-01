La futbolista Virginia Torrecilla vuelve a competir tras superar un tumor cerebral y lo primero que hace es besar el césped

Virginia Torrecilla ya está recuperada y con mucha ilusión para seguir empujando a su Atlético a los mejores puestos. La futbolista calentó con sus compañeras antes de la semifinal de la Supercopa frente al Levante y aunque finalmente no jugó, vivió su regreso en el banquillo como un momento histórico en su vida.

La joven mallorquina ha saltado al terreno de juego de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas , donde tantas veces ha entrenado con la camiseta de la Selección y se emocionó: "Es un privilegio estar aquí. Lo primero que he hecho ha sido besar el césped", reconoció a los medios de la RFEF.

Ante los medios Virginia Torrecilla ha confesado que no es la misma Virginia de hace casi dos años: "Ha habido un cambio en mi muy drástico, es algo bonito y especial. Poco a poco voy cogiendo ritmo y esto es lo que me hacía falta, voy cogiendo ritmo que es lo que me hacía falta".