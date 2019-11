¿Quieres crear una startup desde cero? Estas son las claves que te llevarán al éxito

1. Analizar el mercado y entenderlo

2. Aprender a aceptar el fracaso

Tomar decisiones siempre es complicado, las cosas no siempre salen tal y como las hemos planeado. Por este motivo, debemos aprender a gestionar los fracasos y seguir adelante. El verdadero éxito está en reenfocar los problemas e intentar buscar las soluciones más adecuadas en cada momento. Debemos analizar cuál es el punto débil de nuestra estrategia y probar un nuevo enfoque.

3. Pedir ayuda siempre que lo necesitemos

Todos en algún momento necesitamos un cierto empujón. No hay que tener miedo a pedir ayuda siempre que nos haga falta. Aunque al principio no puedas contar con un equipo fijo, es importante que cuentes con el asesoramiento de profesionales en cada campo.

4. Centrarse siempre en el punto hacía el que queremos dirigirnos

5. Asegurarse de que nuestro equipo se siente realizado

Un buen jefe no es el que manda, sino el que más motiva. Lo más importante es que tu equipo se sienta a gusto, que comparta los valores de la compañía que acabáis de fundar y que se sientan respetados. Si una persona siente un proyecto como suyo, es mucho más fácil que se involucre el doble y que de verdad disfrute de lo que hace. Que seas el dueño de la empresa no significa que no tengas que seguir trabajando.