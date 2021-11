Y, luego está el supuesto chollo que termina no siéndolo , por lo que hay que desconfiar de aquellas ofertas cuyos precios estén muy rebajados.

Tampoco hay que desconfiar de aquellas páginas, especialmente e redes sociales que nos piden un 'me gusta' para optar a un premio porque lo más probable es que estén comerciando con nuestros datos privados.

Aunque no sean estafas propiamente dicho, los créditos para comprar durante estas fechas también son un problema en el que caen muchos consumidores .

Además, la asociación critica que estas campañas se alargan cada vez más en el tiempo e incitan a "un consumismo peligroso que lleva a adquirir productos no necesarios, de forma impulsiva y sin reflexión previa, y recurriendo además en ocasiones a financiación a través de créditos al consumo, créditos rápidos o

Hay que desconfiar, según este Instituto, si la página no tiene aviso legal con información sobre la empresa, condiciones de venta , devoluciones o sobre reclamaciones , y hay que sospechar también si los precios están notablemente por debajo del mercado o si todos los productos tienen el mismo importe.

Y ha subrayado además la relevancia de no facilitar los datos de una tarjeta bancaria cuando no hay garantía de protección, de no comprar en cualquier sitio web y de buscar el candado en el navegador o las letras "https://", que aseguran que la comunicación con ese sitio está cifrada.