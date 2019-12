España, octavo país del ranking mundial de afectados por el phishing: por qué caemos en la trampa

Así puedes evitar un ataque de ‘phishing’

Lo cierto es que muchas veces el sentido común es nuestra mejor herramienta para detectar ataques de phishing. En primer lugar, debemos verificar quién es el remitente y si la cuenta desde la que envía la comunicación es corporativa o usa un dominio gratuito, como gmail.com o hotmail.com. Si se trata de este último caso, lo más probable es que sea phishing. En segundo lugar, debemos comprobar el tono del mensaje . Si el contenido es alarmista e inesperado y nos insta a llevar a cabo una acción, por ejemplo introducir nuestros datos bancarios en una web so pena de que nuestras cuentas queden bloqueadas, es phishing.

En tercer lugar, hay que prestar atención a la forma en la que está escrito el mensaje. Si parece una mala traducción y está repleto de errores sintácticos y ortográficos, es phishing . No olvidemos que una comunicación oficial de una compañía reconocida como un banco estará cuidada. Asimismo, si el diseño gráfico del mensaje no se corresponde con el estándar corporativo de la empresa, debemos estar alerta.

Y lo más importante, debemos comprobar que la URL a la que apunta el mensaje redirige a

una página web oficial y no a una que intenta suplantarla. Antes de hacer clic, podemos ubicar el cursor del ratón sobre el hipervínculo y comprobar a dónde apunta. Hay que estar atentos, porque en muchos casos la diferencia con la web original es de solo un punto o una letra. Si llegamos a pinchar, antes de dar ningún dato personal, debemos comprobar que la web está totalmente operativa y que realmente es la original, además de verificar que cuenta con los estándares de seguridad esperados (certificado válido, protocolo seguro de transferencia de datos, etc.). Y no olvidemos que nuestro banco nunca nos pedirá todos nuestros datos de golpe, como, por ejemplo, todas las posiciones de una tarjeta de coordenadas.