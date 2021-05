Los NFT, o Non Fungible Tokens por sus siglas en inglés ( objetos no fungibles ) han llegado para quedarse y están revolucionando el mercado digital, el de las subastas y hasta el financiero , pero afectan a mucho más. El mundo del arte, de la música o de los derechos de autor, tal y como los conocíamos hasta ahora, se ha visto sacudido por estos objetos únicos virtuales.

¿Qué son los NFT y cómo funcionan?

Como ya hemos dicho los NFT, Non Fungible Tokens o Tokens Criptográficos, son un activo "único e inimitable" en el mundo digital que puede ser comprado y vendido como cualquier otro tipo de propiedad, pero no tienen forma tangible en sí mismos. Estos tokens digitales pueden ser entendidos como certificados de propiedad de activos virtuales o físicos.



La tecnología que los hace funcionar es la tecnología criptográfica que sustenta también a las criptodivisas, como el Bitrcoin o el Dogecoin, una tecnología que verifica la autenticidad y la propiedad de un archivo digital gracias, de manera que permite distinguir entre el original y las copias.



Al convertir un objeto digital, como una imagen, una archivo musical, un archivo de vídeo o un tuit en un NFT se genera un certificado digital de propiedad que es inimitable y que no se puede falsificar. Ese certificado de propiedad puede comprarse o venderse a través de internet. La tecnología del block chain se asegura de que el registro de propiedad de ese token no pueda ser falsificados porque se encuentra registrado y mantenido por miles de ordenadores alrededor del mundo.