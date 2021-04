Venden una obra virtual de un sólo pixel por 1,36 millones de dólares

El mercado de las obras virtuales, o el llamado criptoarte, ha despegado y está alcanzando cotas que nunca podríamos haber imaginado. Después de que la primera obra de arete digital, del artista Beeple, se vendiera en Christie's por 58,6 millones de euros, hoy hemos conocido que una obra compuesta por un sólo pixel se ha vendido por 1,36 millones de dólares en una subasta en la casa Sotheby's.



Este único pixel que ha salido tan caro, es el que vemos en el centro de la obra virtual del artista digital Pak, conocida como 'The Pixel'. La obra se vende como NFT (non fungible token), que es una forma de activo digital certificado y único, encriptado con la tecnología blockchain. La popularidad de los NFT ha explotado este 2021, con precios que se disparan a medida que los coleccionistas y entusiastas se apresuran a comprar las obras. Unas obras que no se pueden tocar, porque solo existen en forma digital.