El 57% de los estudios españoles de videojuegos asegura que logró mantener a sus empleados durante la pandemia de covid19 , e incluso un 36% logró aumentar su plantilla . Un dato que demuestra que los videojuegos ha sido uno de los sectores que menos ha sufrido esta crisis, ya que la naturaleza de ocio doméstico que tiene ha hecho que el confinamiento y las restricciones no hayan afectado de la misma manera que a otros sectores culturales (como el cine, la música le teatro...)

Un sector con 7.320 empleos directos

DEV ha presentado en una cita digital su Libro Blanco de 2020, un documento que recoge una radiografía anual sobre la industria de producción de videojuegos española, con datos de 2019, un año en el que la recaudación se quedó en 920 millones de euros, con 7.320 empleos directos.



Pero junto a estos datos de 2019, DEV ha añadido los resultados de una encuesta a las empresas del sector sobre el impacto de la crisis del coronavirus. En ellos se destaca que para el 72% de los estudios, la covid19 no ha afectado a sus relaciones con los distribuidores, y el 82% afirma que la pandemia no les ha supuesto tener que cancelar sus proyectos. Asimismo, el 60% de estudios españoles asegura que el coronavirus no les ha supuesto una variación en sus ingresos, mientras que el 16% manifiesta que sus ingresos han aumentado.