Los videojuegos de Nintendo 64 y Sega Mega Drive llegan a Nintendo Switch

Llegarán al nuevo servicio de suscripción Nintendo Switch Online + Paquete de expansión

Llegarán juegos como Mario Kart 64, The Legend of Zelda: Ocarina of Time o Yoshi's Story

Los suscriptores podrán reservar dos mandos basados en las consolas clásicas

Nintendo presentó anoche una gran batería de nuevos videojuegos para su consola nintendo Switch, que llegarán en los próximos meses o a lo largo de 2022, en un nuevo Nintendo Direct. Además de los nuevos lanzamiento, la compañía nipona ha anunciado una nueva expansión dentro de su servicio Nintendo Switch Online que dará acceso a juegos clásicos de las videoconsolas Sega Mega Drive y Nintendo 64. Este plan llegará en octubre y ampliará el catálogo ya existente con nuevos títulos de NES y Super NES.

Entre los juegos que disponibles de estas nuevas consolas clásicas estará Mario Kart 64, The Legend of Zelda: Ocarina of Time, Yoshi's Story, F-Zero X, Kirby 64: The Crystal Shards, Sonic the Hedgehog 2, Castlevania: Bloodlines o Shinobi III: Return of the Ninja Master.

El nombre oficial de este nuevo servicio de suscripción es 'Nintendo Switch Online + Paquete de expansión', estará disponible a finales de octubre de 2021 y tendrá un incremento en el precio de la suscripción normal. Hasta ahora Nintendo Switch Online tiene un precio de 3,99 euros por un mes, 7,99 euros para tres meses y 19,99 euros para un pago de 12 meses.

¿Qué juegos habrá disponibles?

Esta es la lista completa de juegos que se lanzarán con la nueva suscripción, así como los juegos de Nintendo 64 y Sega Mega Drive que se añadirán en el futuro:

Los juegos disponibles de la consola Nintendo 64 el día de lanzamiento del servicio para los suscriptores serán: Super Mario 64, The Legend of Zelda: Ocarina of Time, Mario Kart 64, Lylat Wars, Sin and Punishment, Dr. Mario 64, Mario Tennis 64, Operation: WinBack y Yoshi’s Story. Próximamente llegarán títulos como Banjo-Kazooie, Pokémon Snap, The Legend of Zelda: Majora’s Mask, Kirby 64: The Crystal Shards, Mario Golf, Paper Mario y F-Zero X.

De la popular consola clásica Sega Mega Drive estarán disponibles los siguientes juegos el día de lanzamiento: Sonic the Hedgehog 2, Streets of Rage 2, Ecco the Dolphin, Castlevania: Bloodlines, Contra: Hard Corps, Dr. Robotnik’s Mean Bean Machine, Golden Axe, Gunstar Heroes, M.U.S.H.A., Phantasy Star IV, Ristar, Shining Force, Shinobi III: Return of the Ninja Master y Strider.



Mandos clásicos solo para suscriptores