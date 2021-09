El último Nintendo Direct anunció varias decenas de juegos que llegarán en 2021 y 2022

Bayonetta 3, Splatoon 3 o Kirby y la tierra olvidada fueron los más destacados

Una nueva suscripción de Nintendo Switch Online dará acceso a juegos de Nintendo 64 y Sega Mega Drive

Nintendo nos tiene acostumbrados a presentar decenas de videojuegos de golpe, en las presentaciones virtuales que retransmite cada pocos meses. En el último Nintendo Direct, celebrado la pasada noche del jueves, la compañía japonesa anuncio un buen número de juegos que llegarán a su videoconsola híbrida, Nintendo Switch en los próximos meses, entre los que destacaron una nueva aventura de Kirby en 3D, Bayonetta 3 o Chocobo GP, entre otros.

La franquicia de Kirby se ampliará con una nueva aventura tridimensional en primavera de 2022, que llevará por nombre 'Kirby y la tierra olvidada', donde la simpática bolita rosa con capacidad para absorber todo lo que encuentra a su paso recorrerá un mundo misterioso lleno de infraestructuras abandonas. Además, Nintendo anunció nuevas entregas de algunas esperadas franquicias, como Bayonetta 3 o Splatoon 3 y la llewgada de nuevo contenido para los juegos Monster Hunter Rise o Mario Golf: Super Rush.



Además se anunció una nueva suscripción del servicio de juego Nintendo Switch Online, que incluirá acceso a un catálogo creciente de juegos de las consolas clásicas Nintendo 64 y Sega Mega Drive.

Kirby y la tierra olvidada

La nueva aventura de Kirby llegará a Nintendo Switch dando el salto a las 3 dimensiones. En este nuevo juego de plataformas en 3D, los jugadores podrán moverse libremente por distintas zonas mientras usan las conocidas habilidades de copia de Kirby. Kirby y la tierra olvidada llegará a Nintendo Switch en primavera de 2022.

Bayonetta 3

Nintendo mostró un nuevo tráiler de la nueva entrega de Bayonetta, donde se pudo ver al juego en acción por primera vez, el nuevo aspecto de Bayonetta y las nuevas mecánicas, como la posibilidad de controlar directamente a los demonios. Bayonetta 3 saldrá a la venta para Nintendo Switch en 2022.

Splatoon 3

El próximo juego de la saga de calamares que se disparan tinta de Nintendo traerán combates 4 contra 4 y nuevas armas jamás vistas en entregas anteriores de Splatoon. En el modo historia para un jugador, parece que los mamíferos estén a punto de regresar pero, ¿qué implicaciones tendrá este curioso hecho? Está previsto que el juego salga a la venta en 2022.

Chocobo GP

Un juego de carreras de cars protagonizados por las icónicas criaturas de loa saga Final Fantasy, los chocobos. Estos usarán habilidades especiales y Magicitas para acelerar y dejar atrás a los rivales. También se podrán personalizar los motores y disfrutar del juego local y en línea. Hasta 64 jugadores podrán competir en este Chocobo GP, que llegará en exclusiva para Nintendo Switch en 2022.

Actraiser Renaissance

El juego clásico de Super NES Actraiser regresa remasterizado en HD. El juego cuenta con la apreciada banda sonora original, así como con una versión remezclada que incluye nuevas pistas. También habrá nuevos niveles y combates contra los jefes. Actraiser Renaissance ya está disponible en Nintendo Switch.

Mario Party Superstars

Mario Party Superstars desembarcará en Nintendo Switch el 29 de octubre. Además del modo Mario Party, en el que regresan tableros clásicos de la época de Nintendo 64 como el bosque boscoso, la isla tropical de Yoshi y la tierra del terror, Mario Party Superstars también incluye el Monte Minijuegos, que cuenta, entre otros, con el modo competitivo “Supervivencia” y el modo multijugador cooperativo “Por parejas”.

Star Wars: Knights of the Old Republic

Uno de los juegos más recordados por los fans del universo Star Wars es el título de rol de Bioware, Los Caballeros de la Antigua República. El juego, remasterizado en HD, llegará también a Nintendo Switch. Star Wars: Knights of the Old Republic llegará a Nintendo Switch el 11 de noviembre, pero ya se puede reservar.

Castlevania Advance Collection

Una colección que reúne cuatro juegos clásicos de la saga Castlevania: Castlevania: Circle of the Moon, Castlevania: Harmony of Dissonance, Castlevania: Aria of Sorrow y Castlevania: Dracula X, todos con gráficos de gran belleza y una banda sonora increíble. Los jugadores dispondrán de las opciones de rebobinado, guardado rápido y mapeo de botones para hacer la lucha contra el mal lo más sencillo posible. Se incluyen todas las versiones regionales de cada juego, así como una galería con ilustraciones inéditas. Castlevania Advance Collection ya está disponible.