WhatsApp es desde 2017 la red preferida y más conocida para los españoles para comunicarse, pero a partir de este sábado 15 de mayo algunos de sus usuarios empezarán a tener problemas con esta popular herramienta de mensajería instantánea. Pero no hay que asustarse, porque WhatsApp no eliminará la cuenta de los usuarios que desde esta fecha no hayan aceptado la nueva política de Condiciones y Privacidad, pero les seguirá mostrando un recordatorio que con el tiempo se hará persistente y acabará por limitar las funciones a las que tendrán acceso.