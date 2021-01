WhatsApp compartirá nuestros datos con Facebook: ¿nos quedamos o nos vamos?

Siempre hay polémica cuando WhatsApp aplica cambios en sus políticas de uso o privacidad y eso es lo que va a hacer, precisamente, nada más comenzar este 2021. Pero en este caso la polémica es aún mayor, ya que este cambio en sus políticas de privacidad incluye que la aplicación de mensajería comparta datos con otra aplicación externa, aunque de la misma compañía: Facebook . La aplicación nos preguntará si aceptamos las nuevas políticas y, en caso de no hacerlo, puede bloquearnos y no dejarnos utilizarla más. Desde hace una semana, los usuarios de WhatsApp han encontrado al abrir la aplicación un mensaje que les avisa de un próximo cambio en su política de Condiciones y Privacidad, que entrará en vigor el 8 de febrero . Estos cambios se refieren a los datos que recopila WhatsApp de los usuarios y a su tratamiento. También a la forma en que los negocios pueden usar los servicios alojados de Facebook para almacenar y administrar sus chats de WhatsApp. La alarma se ha extendido entre muchos usuarios, que han entendido que la compañía tiene o tendrá acceso al contenido de sus conversaciones y utilizará esta información para compartirla con las empresas que aloja en Facebook Business.

WhatsApp asegura que los mensajes y llamadas seguirán siendo privados



Ante la alarma generada WhatsApp ha querido dejar "100% claro" que continúa protegiendo la privacidad de los mensajes con encriptación de extremo a extremo. Esto significa que ni WhatsApp ni Facebook pueden ver los mensajes privados ni escuchar las llamadas. La plataforma no mantiene registros de las personas a las que escribe o llama el usuario, ni puede ver la ubicación compartida. Asegura que no comparte los contactos con Facebook y que los Grupos también son privados. La actualización de la política de privacidad "no afecta a la privacidad de los mensajes con amigos o familia", reitera la compañía en un comunicado.