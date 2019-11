Un adorable bulldog llamado 'Thor' enamora en el National Dog Show

'Thor' se impuso a más de 2.000 perros de más de 193 razas para obtener el premio 'Best in Show', el premio más importante de la velada. Además, se alzó como ganador del grupo no deportivo. Los otros seis competidores del bravo bulldog fueron un Havanese, un Husky siberiano, un Golden Retriever, un podenco faraónico, un perro pastor inglés y un terrier de trigo de capa blanda.