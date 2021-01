La youtuber Nath Campos acusa al influencer Rix de abuso sexual y él se defiende

Además, cuenta que no sabe por qué pero " no podía mover los brazos ni las piernas" . "Hasta la fecha no sé que pasó con mu cuerpo. Solo sé qué pasó", expresa del momento.

Cuenta que nadie la apoyó

Cuando le contó a sus amigos lo ocurrido, nadie la apoyó. La culparon por "ponerse tan borracha" y la dijeron que "no les parecía tan grave". "Las personas más importantes de mi círculo me juzgaron y me vieron como que no era importante y me hizo sentir muy estúpidamente culpable de haberme puesto en una situación así", cuenta.